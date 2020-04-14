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Депздрав Москвы спрогнозировал дефицит коек в коронавирусных больницах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие 2-3 недели может возникнуть дефицит коек из-за высокого количества выявленных случаев заболевания коронавирусом, в ближайшие десять дней будут перепрофилированию еще 24 больницы для лечения пациентов с подозрением на COVID-19, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

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"В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в столице продолжает оставаться напряженной. Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса по-прежнему стабильно высокое. Оценивая текущую ситуацию, оперативный штаб прогнозирует, что несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях", - сообщили в департаменте.

Там также отметили, что в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коранавирусную инфекцию. Таким образом, в общей сложности в больницах будет развернуто около 21 тысячи коек для пациентов с коронавирсуной инфекцией.

В столичном депздраве заверили, что экстренная медпомощь будет оказываться в полном объеме. Узкоспециализированные врачи продолжат работать на базе других стационаров. Кроме того, экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах, утвержденных в приказе департамента здравоохранения. К ним относятся ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ им В.М. Буянова, ГКБ им. С.С. Юдина, ГКБ им В.В. Виноградова, ГКБ им.Л.А. Ворохобова, ГКБ им. М.П. Кончаловского, НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, им. С.П. Боткина, ГКБ им.И.В. Давыдовского.

"Выбранные для этого стационары оснащены достаточным количеством необходимого высокотехнологичного оборудования, а также кадровыми ресурсами. С учетом этого, а также временной отмены плановых госпитализаций, эти больницы обеспечат оказание всей необходимой медицинской помощи пациентам в экстренных случаях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного депздрава отметили, что пациентов с коронавирусом в случае улучшения состояния могут выписать из больницы долечиваться дома.

"Независимо от наличия отрицательного результата теста на коронавирус больной может быть выписан, только если врач оценивает его состояние как удовлетворительное. Для этого есть очень четкие показатели", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, пациент, продолжающий лечение дома, обязан подписать согласие на лечение на дому, которое обязывает его соблюдать режим самоизоляции.

"Если жилищные условия пациента не позволяют продолжать лечение на дому (например, совместно с ним живут лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные), то больному могут предложить переезд в обсерватор", - пояснили в депздраве.

Как отметили в ведомстве, на дому пациента также бесплатно обеспечивают дорогостоящими лекарствами. Наблюдать за состоянием больного будут врачи телемедицинского центра и поликлиник. Последние, согласно алгоритмам, берут у пациентов анализ на коронавирусную инфекцию.

По данным департамента здравоохранения Москвы, только в столице от COVID-19 на дому лечатся более 6 тысяч человек. Там заверили, что в случае ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, обязательно госпитализируют.

Как ранее отмечали в российском Минздраве, лечение больных с коронавирусной инфекцией амбулаторно под наблюдением врача является обычной практикой и было предусмотрено соответствующим приказом еще в марте.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Депздрав Москва коронавирус

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