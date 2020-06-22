Росреестр отметил резкий рост числа заявок на регистрацию недвижимости

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - С 15 по 19 июля количество заявлений на регистрацию недвижимости выросло на 32% по сравнению с предыдущей неделей, до 517 728, сообщили в пресс-службе Росреестра. По сравнению с такими же числами мая заявок стало на 27% больше.

В том числе в электронном виде в отчетный период было подано 145 217 заявлений, что на 29% больше, чем на предыдущей неделе.

Число заявлений, поданных на регистрацию ипотеки, на минувшей неделе составило 41 795, из них 14 744 - электронные. Это на 25% больше, чем неделей ранее, и на 12% превышает показатель за аналогичный период мая.

Также за неделю на регистрацию в Росреестр поступило 14 089 договоров долевого участия (+39% относительно прошлой недели), из них свыше 50% - в электронном виде.

Всего за неделю Росреестром обработано 488 280 заявлений. В среднем в ведомство ежедневно поступало 103,5 тыс. заявлений.