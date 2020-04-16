Запасы продовольствия в магазинах Москвы сформированы на срок до 45 дней

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В торговых сетях и магазинах столицы созданы запасы продовольствия и продукции на 30-45 дней, сообщил руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк.

Как заявил Немерюк в четверг в эфире радио "Эхо Москвы", "никаких проблем мы здесь не фиксируем". "Никаких сбоев по поставкам любого вида продовольствия не существует", - подчеркнул он.

Немерюк отметил, что даже введение пропусков в минувшую среду, 15 апреля, не стало препятствием для доставки продуктов в магазины. По его словам, мэрия ежедневно проводит селекторные совещания с сетевиками, отраслевыми союзами, представителями Минсельхоза. "Весь город работает четко, слажено. Никаких проблем нет", - сказал глава департамента.

Немерюк также заявил, что власти Москвы пока не рассматривают вариант с введением продуктовых карточек в городе. "Наверное, надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно", - сказал чиновник.