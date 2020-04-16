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В мэрии Москвы назвали число курьеров, работающих в столице в период самоизоляции

В мэрии Москвы назвали число курьеров, работающих в столице в период самоизоляции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве ежедневно выполняется более 1 млн доставок товаров, на улицах работают порядка 60 тысяч курьеров, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как рассказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг, курьеры доставляют как продукты и готовую еду, так и непродовольственные товары, сумма среднего чека сейчас составляет порядка 4,5 тыс. рублей. Тем не менее, глава департамента отметил, что по непродовольственным товарам "идет снижение на 20-25%".

В целом, Немерюк заметил, что онлайн-торговля начинает замещать торговлю в обычных магазинах. "Вы знаете, прямо скажем, заместила. Мы практически в ежедневном формате (общаемся - ИФ) с крупными сетевыми компаниями, которые максимально, скажем так, стараются увеличить количество доставок в день. Одна из крупнейших сетей, которая работала по онлайну, к примеру, взяла себе план увеличить с 7 тыс. доставок в день до 11 (тысяч - ИФ)", - сказал Немерюк.

Глава департамента также рассказал, что в магазинах и торговых сетях столицы сформированы запасы продовольствия на 30-45 дней. По его словам, "никаких проблем мы здесь не фиксируем". "Никаких сбоев по поставкам любого вида продовольствия не существует", - подчеркнул он.

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Алексей Немерюк Москва

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