В Калининградской области разрешили работать химчисткам и риэлторским конторам

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Калининградской области с понедельника возобновили работу сервисы, клиентам которых не приходится подолгу оставаться в помещениях, сообщили в региональном правительстве.

"Речь идет о предпринимателях, которые ремонтируют компьютеры и другие предметы личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Это, например, деятельность химчисток, обувных мастерских, мастерских по изготовлению ключей, ремонту телефонов и другой техники", - сказал собеседник агентства.

Также власти разрешили возобновить все работы по обслуживанию зданий и территорий: их уборку и благоустройство. Кроме того, разрешение на работу получили прачечные и риэлторские конторы.

Все эти компании обязаны при работе соблюдать требования по социальному дистанцированию, регулярной дезинфекции помещений, измерению температуры у сотрудников. Нельзя работать людям старше 65 лет или тем, у кого хронические заболевания.

В Калининградской области по состоянию на 20 апреля было зафиксировано 138 случаев заражения коронавирусом, один заболевший умер, 35 - выздоровели.