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Более 11 тысяч компаний в Москве освободят от арендных платежей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более 11 московских компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента городского имущества.

Отмечается, что этот инструмент поддержки был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер. Ожидается, что бизнесмены смогут сэкономить в общей сумме 4,6 млрд рублей.

Арендаторам, пострадавшим из-за приостановки работ в связи с коронавирусом, направили инструкции по получению городской поддержки. "Уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Он добавил, что мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании.

Предпринимателям нужно будет обратиться в департамент городского имущества с документами, подтверждающими приостановку работы компании. "После успешного рассмотрения обращений арендаторам будет пересчитана арендная плата", - отметил глава департамента Максим Гаман.

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса, включающий освобождение от платы за аренду земли у города для компаний, которые приостановили свою работу из-за карантина. Второй пакет мер власти города утвердили 1 апреля. Согласно ему, от платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы и до 1 июля.

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