"Индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 составил 3,9
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Более половины жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции и находятся дома днем в субботу, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,9.
"Большинство людей дома", - следует из статистики.
Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.
Накануне в это же время показатель достиг отметки 3,3.
В прошлую субботу, 11 апреля, индекс самоизоляции в Москве на 14:00 был равен 3,3.
В некоторых городах Подмосковья также зафиксирован высокий уровень самоизоляции: в Люберцах (3,9), Королёве (3,9), Лобне (3,9) и Красногорске (3,9).
Меньше всего придерживаются введенного режима в Котельниках (3,2), Пушкино (3,2) и Солнечногорске (3,2).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.