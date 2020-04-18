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Военных, журналистов и судей для поездок по Подмосковью обяжут оформлять пропуска

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Обладатели служебных удостоверений военнослужащего, журналиста, судьи и ряда других профессий для поездок по Подмосковью в условиях распространения коронавирусной инфекции должны будут оформить цифровые пропуска, как и остальные граждане, следует из постановления губернатора региона.

Документ опубликован на интернет-портале правительства Московской области. В пресс-службе губернатора региона "Интерфаксу" подтвердили данную информацию.

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"Да, этим лицам тоже надо будет оформлять цифровой пропуск", - сказал собеседник агентства.

Из постановления следует, что обладатели служебных удостоверений должны будут оформить пропуска при использовании любых видов транспорта, в том числе такси. Речь идет о гражданах, которые имеют служебные удостоверения военнослужащего, государственного и муниципального служащего, судьи, адвоката, нотариуса, помощника этих лиц, охранника, журналиста.

Ранее этим лицам не требовалось получение цифрового пропуска для передвижения по Подмосковью.

Система цифровых пропусков действует в Подмосковье с 15 апреля.

Пропуск дает право совершать поездки на работу, в медицинскую организацию, на дачу или в отдаленный гипермаркет.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Подмосковье

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