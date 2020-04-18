Один человек погиб в крупном ДТП на Кутузовском проспекте

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Крупное ДТП произошло вечером в субботу на Кутузовском проспекте у д.36, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, отъезжавший от остановки.

По его информации, в автобусе пострадавших нет, а водитель автомобиля погиб на месте.

На Кутузовском проспекте перекрыты две полосы движения из пяти по направлению в область.