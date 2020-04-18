Число жертв крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве выросло до двух

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции. Ранее сообщалось об одном погибшем.

В Госавтоинспекции уточнили, что вечером в субботу в районе дома 38 по Кутузовскому проспекту легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris.

В автобусе пассажиров не было.

Источник, знакомый с происшествием, ранее сообщил "Интерфаксу", что "на Кутузовском проспекте перекрыты две полосы движения из пяти по направлению в область".