Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:50Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Продление пропускного режима в Москве до 1 мая, смягчение приговора Котову и протесты во Владикавказе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 47 121. За сутки выявлены 4 268 новых случаев в 76 регионах, из них на Москву пришлись 2 026. Из больниц выписаны 155 человек (за весь период - 3 446), умерли 44 человека (за весь период - 405). Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас тяжелобольных пациентов насчитывается более 700.

- В Москве пропускной режим будет продлен до 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов и пока достаточно продления действующих ограничений.

- Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели до минимальной отметки с 1986 года. Стоимость фьючерсов на торгах Нью-йоркской товарной биржи к 19:39 по Москве снизилась на $10,34 (56,6%) - до $7,93 за баррель. Цены рухнули на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

- Жители Владикавказа устроили акцию протеста против режима самоизоляции. По данным местных властей, на площади Свободы собрались около 200 человек. К активистам вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который заверил, что малоимущим и безработным жителям республики помогут.

- Эксперт заявил о серьезном влиянии генетики на течение болезни при заражении коронавирусом. На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным медик и биотехнолог Николай Дурманов заявил, что тяжесть болезни на 50% зависит от определенных генов, зная о которых можно будет подбирать вакцину для конкретного человека. Между тем главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин призвал создать систему реабилитации для переболевших COVID-19, так как о возможных последствиях болезни пока не известно.

- Российский Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик на пути к военным объектам РФ в Сирии. В Минобороны сообщили, что инцидент произошел 19 апреля над нейтральными водами Средиземного моря.

- Активисту Константину Котову смягчили приговор. Мосгорсуд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы вместо четырех. Котов был осужден в сентябре 2019 года по статье о неоднократном нарушении на митингах.

- Президентом "Транснефти" вновь назначен Николай Токарев. Он занимает пост с 2007 года и сейчас контракт с ним продлен еще на пять лет.

Новости по теме

Новости

Мишустин разрешил беспошлинный ввоз в РФ тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ и масок

COVID-19 обнаружили у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

COVID-19 обнаружили у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге
Пандемия коронавируса

В Центральной России введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Центральной России введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

В спецслужбах опровергли слухи о просьбе ФСБ сообщать о нехватке масок у врачей

Пандемия коронавируса

Минздрав насчитал более 700 тяжелых больных с COVID-19 в России

Минздрав насчитал более 700 тяжелых больных с COVID-19 в России

Приговор активисту Котову по "дадинской статье" смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Приговор активисту Котову по "дадинской статье" смягчили с 4 до 1,5 лет колонии

Жители Владикавказа устроили протесты против самоизоляции

Жители Владикавказа устроили протесты против самоизоляции
Пандемия коронавируса

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус
Пандемия коронавируса

Академик РАН призвал срочно обучить врачей отличать COVID-19 от весенней аллергии

Пандемия коронавируса

Основная доля очагов коронавируса в России пришлась на медорганизации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');