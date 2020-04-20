Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Продление пропускного режима в Москве до 1 мая, смягчение приговора Котову и протесты во Владикавказе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 47 121. За сутки выявлены 4 268 новых случаев в 76 регионах, из них на Москву пришлись 2 026. Из больниц выписаны 155 человек (за весь период - 3 446), умерли 44 человека (за весь период - 405). Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас тяжелобольных пациентов насчитывается более 700.

- В Москве пропускной режим будет продлен до 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов и пока достаточно продления действующих ограничений.

- Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели до минимальной отметки с 1986 года. Стоимость фьючерсов на торгах Нью-йоркской товарной биржи к 19:39 по Москве снизилась на $10,34 (56,6%) - до $7,93 за баррель. Цены рухнули на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

- Жители Владикавказа устроили акцию протеста против режима самоизоляции. По данным местных властей, на площади Свободы собрались около 200 человек. К активистам вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который заверил, что малоимущим и безработным жителям республики помогут.

- Эксперт заявил о серьезном влиянии генетики на течение болезни при заражении коронавирусом. На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным медик и биотехнолог Николай Дурманов заявил, что тяжесть болезни на 50% зависит от определенных генов, зная о которых можно будет подбирать вакцину для конкретного человека. Между тем главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин призвал создать систему реабилитации для переболевших COVID-19, так как о возможных последствиях болезни пока не известно.

- Российский Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик на пути к военным объектам РФ в Сирии. В Минобороны сообщили, что инцидент произошел 19 апреля над нейтральными водами Средиземного моря.

- Активисту Константину Котову смягчили приговор. Мосгорсуд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы вместо четырех. Котов был осужден в сентябре 2019 года по статье о неоднократном нарушении на митингах.

- Президентом "Транснефти" вновь назначен Николай Токарев. Он занимает пост с 2007 года и сейчас контракт с ним продлен еще на пять лет.