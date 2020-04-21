Глав стройкомпаний будут судить за аферу с ремонтом квартир ветеранов в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о мошенничестве нескольких строительных организаций, заключивших контракты на ремонт квартир 60 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, эти контракты были заключены с управой одного из районов Москвы. После предоставления в территориальный орган власти актов на счета мошенников были перечислены деньги, но свои обязанности они так и не выполнили. Они завладели более чем 1 млн рублей, а более 60 квартир ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов так и не были отремонтированы.

Были возбуждены четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые в ходе предварительного расследования были соединены в одно производство. Два руководителя строительных фирм были задержаны.

Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Лефортовский суд города Москвы для рассмотрения по существу.