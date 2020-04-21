Х5 запустила экспресс-доставку из супермаркетов "Перекресток" в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер, запустила пилотный проект быстрой доставки из супермаркетов "Перекресток" в Москве.

"В условиях непростой эпидемиологической ситуации сервис позволяет заменить ежедневный поход в магазин на онлайн-заказ из ассортимента ближайшего "Перекрестка", - говорится в сообщении Х5.

Сборка происходит непосредственно в магазине, что позволяет покупателю получить необходимые товары в течение 1-2 часов, в зависимости от удаленности торговой точки и уровня спроса. На первом этапе сервис доставки сможет каждый день обслуживать несколько сотен клиентов.

К пилотному проекту подключили девять "Перекрестков" в Москве

Пилот проходит на базе девяти московских супермаркетов "Перекресток" и уже доступен жителям Северного, Северо-Восточного, Южного и Юго-Западного направлений Москвы. В мае сервис охватит всю столицы, а до конца года выйдет в другие города. Приложение "Перекресток.Быстро" уже доступно по ссылке в AppStore и Google Play.

Доставка бесплатна для заказов от 599 рублей, на покупки распространяется программа лояльности сети "Перекресток". Оплатить товары можно в приложении. Минимальный порог заказа отсутствует. Покупателям доступен ассортимент из 9-14 тыс. позиций, в зависимости от супермаркета.

О планах запустить сервис экспресс-доставки из супермаркетов "Перекресток" ("Перекресток.Быстро") говорил ранее в апреле глава Х5 Игорь Шехтерман.

Экспресс-доставка из "Пятерочек"

У ритейлера уже есть сервис экспресс-доставки из магазинов "у дома" "Пятерочка", который Х5 начала развивать ускоренными темпами на фоне повышенного спроса из-за пандемии коронавируса. Кроме того, у Х5 есть онлайн-супермаркет Perekrestok.ru, который позволяет делать большие заказы впрок.

"У нас уже есть успешный сервис быстрой доставки самых необходимых товаров из магазинов "Пятерочка", который делает более 10 тыс. заказов в день. Сегодня мы приняли решение об ускоренном запуске пилота по экспресс-доставке из супермаркетов "Перекресток", чтобы возможности сервиса помогли нашим покупателям справиться с непростой ситуацией, которая разворачивается сейчас по всему миру", - сказал главный исполнительный директор X5 Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

"Быстрая раскатка сервиса экспресс-доставки - это результат цифровой трансформации нашего бизнеса, которую мы начали еще в конце 2018 года <...> Наша модель дистанционной доставки из магазина позволяет подключать к этому сервису все больше торговых точек с минимальным уровнем капитальных затрат", - отметил он.

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru (запущен в 2017 году) в текущей ситуации с распространением коронавируса работает в условиях полной загрузки. Общее количество заказов в I квартале превысило 590 тыс. (рост более чем в два раза год к году). В марте количество доставленных заказов в пиковые дни превышало 8,7 тыс. при росте среднего чека для новых заказов до 6 тыс. рублей по сравнению с 3 625 тыс. рублей в 2019 году.

Для обеспечения повышенного спроса X5 увеличила количество курьеров, сборщиков и расширила собственный автопарк на 20%, а также договорилась о партнерстве с пятью транспортными компаниями.

Экспресс-доставку из магазинов "Пятерочка" Х5 запустила в конце 2019 года. На данный момент доставка доступна из 115 магазинов в Москве, что покрывает более 90% домохозяйств. Количество заказов в день составляет 10 тыс. по сравнению с 600 заказами в день в феврале. Доставка также доступна в Казани из девяти магазинов. Если повышенный спрос на экспресс-доставку будет превышать текущие ожидания, количество магазинов с опцией доставки может быть увеличено до 500 в 10 городах в 2020 году, сообщала Х5.

Что представляет собой X5

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец марта группа объединяла 16 658 тыс. магазинов, включая 15 739 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

Согласно стратегии ритейлера, в 2029 году около 20% его выручки должен обеспечивать новый бизнес: собственный онлайн-супермаркет, 5Post, экспресс-доставка продуктов и другие, еще не запущенные проекты. До половины выручки Х5 хочет получать за счет цифровых каналов (например, персонализированных промо-предложений).