Московский красный крест вместе с байкерами запустил акцию помощи горожанам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московское подразделение Красного креста (МКК) запустило акцию поддержки жителям столицы в период введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

"Совместно с ассоциацией медицинских сестёр, объединением "МотоМосква" и при поддержке департамента труда и соцзащиты Москвы мы проводим акцию "В карантин - ты не один!". Цель акции, чтобы те, кто оказался в затруднительном положении, особенно наше старшее поколение, находясь дома, поняли, что не останутся без помощи", - сообщил "Интерфаксу" председатель МКК Игорь Трунов во вторник.

По его словам, первостепенно помощь оказывается больным и пожилым людям, находящимся в группе риска, по доставке продуктов питания, медикаментов и жизненно необходимых товаров первой необходимости. Оказывается также продовольственная помощь мигрантам и лицам без определённого места жительства.

"Еженедельно в центр миграции в Сахарово Красный крест отправляет по 3-5 тонн продуктов питания. Совместно с благотворительным фондом "Лиза" доставляется питание лицам без определенного места жительства", - сказал Трунов.

Он отметил, что гражданам по необходимости также будет оказываться юридическая и психологическая помощь. Кроме этого, волонтёры организации представляют нуждающимся наглядный материал с инструкциями о соблюдении санитарных норм, правил гигиены, соблюдения дистанции, а также объясняют, что делать при появлении первых признаков заболевания.