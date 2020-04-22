Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д.", - сказал Собянин в среду в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав регионов.

Мэр Москвы пригласил к сотрудничеству глав субъектов Федерации. "Михаил Владимирович, вы дали такое поручение Минкомсвязи на той неделе. Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции", - сказал Собянин, обращаясь к премьеру Михаилу Мишустину.

Мэр столицы напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, будь то метрополитен или личные машины. "Это была сложная работа, которую мы проводили в течение последних полутора недель вместе с Минкомсвязью, работа в основном завершена, она (система) начала уже внедряться в каких-то общегородских масштабах. Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы", - сказал Собянин.

Он добавил, что поддерживает профилактику лечения заболевания с целью минимизирования количества тяжелобольных, так как это увеличивает возможности госпитализации в системе здравоохранения. Мэр отметил, что чем меньше тяжелобольных, тем лучше данная система госпитализации работает.

"Вот эти все меры необходимо, не расслабляясь, дальше вести", - сказал Собянин, поддержав озабоченность и требования Мишустина к субъектам РФ. "Мы все должны за этим внимательно смотреть и делать все, что от нас зависит", - отметил мэр Москвы.

"Понятно, что одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить. Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия", - заключил Собянин.

Указы Собянина во время коронавируса

Столичный мэр 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

29 марта своим указом Собянин расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

С 15 апреля, согласно указу мэра Москвы, для передвижения по столице на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. С 22 апреля контроль за наличием цифровых пропусков стал автоматическим.