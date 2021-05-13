Власти Москвы уничтожили персональные данные для цифровых пропусков

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Персональные данные горожан, использовавшиеся для оформления цифровых пропусков, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в апреле-июне прошлого года, удалены, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

"В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления. Уничтожение персональных данных прошло в присутствии представителей Роскомнадзора и заняло несколько часов", - сказали в пресс-службе ДИТ Москвы.

В ДИТ отметили, что "действие пропускной системы позволило снизить число социальных контактов и, как следствие - сгладить кривую заболеваемости коронавирусом, что помогло стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения и дать врачам возможность оказать полноценную помощь каждому заболевшему".

10 августа прошлого года в пресс-службе ДИТ Москвы "Интерфаксу" сообщили, что департамент пока не удалил персональные данные для цифровых пропусков, так как процедуры обжалования выписанных штрафов еще не завершились.

7 августа в интервью "Интерфаксу" первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк сообщил, что в столичные суды подано 22 430 исков, что составляет всего 6% от общего количества штрафов, выписанных за отсутствие цифрового пропуска для поездок по городу во время режима самоизоляции. Всего, по словам Немерюка, за весь период действия пропускного режима гражданам было выписано 428 тыс. штрафов за отсутствие цифровых пропусков.

30 июня глава Минкомсвязи (прежнее название Минцифры) Максут Шадаев сообщил журналистам, что все данные россиян, которые собирались в системе получения пропусков для передвижения во время режима самоизоляции, удалены. Приложение для получения пропусков министерство запустило в апреле. Оно могло действовать только в регионах. В столице пропуска оформлялись на mos.ru, разработанном ДИТ Москвы.

Перед введением в Москве системы цифровых пропусков для поездок мэр Москвы Сергей Собянин в апреле пообещал, что вся информация о выданных пропусках будет уничтожена по окончании действия режима повышенной готовности. Он заверил, что персональные данные граждан, обратившихся за пропуском, будут защищены.

Система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена в Москве с 15 апреля. С 9 июня система пропусков в Москве, в соответствии с указом мэра, была отменена.

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