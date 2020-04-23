Пятая масштабная дезинфекция Москвы пройдет 24 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, направленная против распространения коронавируса, пройдет в Москве в пятницу, 24 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в четверг.

По его словам, эта дезинфекция будет уже пятой с конца марта. Дезинфицирующими средствами обработают все асфальтобетонные и плиточные дороги, тротуары, парковки и дворы. Также пройдет дезинфекция территорий лечебно-профилактических учреждений, пространств перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, будут продезинфицированы общественные туалеты, МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, а также объекты по обращению с отходами.

В недоступных для техники местах работы будут проводить вручную, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

Бирюков отметил, что при дезинфекции используются препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных, используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детсадах и на предприятиях общественного питания.