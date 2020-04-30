Шестую масштабную дезинфекцию проведут в столице 1 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в пятницу, 1 мая, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"Предстоящая дезинфекция будет шестой с конца марта", - сказал Бирюков. Он пояснил, что главная цель масштабной дезинфекции, которую специалисты комплекса городского хозяйства проводят еженедельно, - профилактика распространения коронавирусной инфекции.

"Каждый раз проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. В общей сложности вновь предстоит обработать более 300 млн кв. метров различных площадей", - подчеркнул заммэра.

По его информации, в проведении дезинфекции будет задействовано свыше 70 тыс. сотрудников коммунальных служб. "В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков добавил, что при обработке города используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором и безопасные для людей и животных.

Предыдущая масштабная дезинфекция, направленная на борьбу с коронавирусом, состоялась в Москве в прошлую пятницу, 24 апреля.