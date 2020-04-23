Собянин заявил, что прогулки москвичей с детьми погрузят столицу в "пучину эпидемии"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что разрешать жителям столицы гулять с детьми даже рядом со своим домом нельзя - это приведет к драматическому распространению коронавирусной инфекции.

"Я себе представляю: двор дома, в котором проживают 3-4 тыс. людей, из них около 1 тыс. людей, и они все вываливают на прогулки. Дети общаются друг с другом, мамы друг с другом, здесь бабушки с детьми и так далее. В течение суток-двое они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть. И мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

"Это очень рискованная мера, очень рискованная", - добавил он. Мэр отметил, что даже если ребенок будет гулять один, он будет общаться со сверстниками, и потом может принести домой инфекцию и заразить своих родителей, бабушку и дедушку.

"Ну и что мы получим? Поэтому нужно очень осторожно относиться к этим решениям, просто осторожно. Я понимаю, что сложно, тяжело, но, к сожалению, в этой ситуации другого решения просто нет", - подчеркнул Собянин.

Кроме того, в интервью московский мэр констатировал, что проблема заболеваемости коронавирусом продолжает нарастать, хотя и не носит драматического характера.