Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Собянин заявил, что прогулки москвичей с детьми погрузят столицу в "пучину эпидемии"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что разрешать жителям столицы гулять с детьми даже рядом со своим домом нельзя - это приведет к драматическому распространению коронавирусной инфекции.

"Я себе представляю: двор дома, в котором проживают 3-4 тыс. людей, из них около 1 тыс. людей, и они все вываливают на прогулки. Дети общаются друг с другом, мамы друг с другом, здесь бабушки с детьми и так далее. В течение суток-двое они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть. И мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

"Это очень рискованная мера, очень рискованная", - добавил он. Мэр отметил, что даже если ребенок будет гулять один, он будет общаться со сверстниками, и потом может принести домой инфекцию и заразить своих родителей, бабушку и дедушку.

"Ну и что мы получим? Поэтому нужно очень осторожно относиться к этим решениям, просто осторожно. Я понимаю, что сложно, тяжело, но, к сожалению, в этой ситуации другого решения просто нет", - подчеркнул Собянин.

Кроме того, в интервью московский мэр констатировал, что проблема заболеваемости коронавирусом продолжает нарастать, хотя и не носит драматического характера.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Сергей Собянин Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Собянин назвал оптимальным нынешний режим самоизоляции в Москве

Собянин констатировал нарастание проблемы заболеваемости коронавирусом в Москве

Собянин констатировал нарастание проблемы заболеваемости коронавирусом в Москве

Новая больница в Вороновском в Новой Москве применит три метода лечения COVID-19

В МВД опровергли сообщения о заражении COVID-19 главы УВД московского метро

В МВД опровергли сообщения о заражении COVID-19 главы УВД московского метро

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
Пандемия коронавируса

Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');