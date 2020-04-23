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Собянин заявил о дефиците медоборудования для инфекционных больниц в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти столкнулись с дефицитом медтехники при оснащении новой инфекционной больницы в поселении Вороновское, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) он сообщил, что в дефиците все, а особенно аппараты искусственной вентиляции лёгких, аппараты реанимации, "специфические аппараты, требующиеся для борьбы с коронавирусом".

По его словам, оснащением больниц власти занимаются в ежедневном режиме с различными министерствами и бизнес структурами, которые имеют контакты в Китае или других странах.

Как подчеркнул Собянин, новая инфекционная больница в Вороновском выше уровнем, чем та, которая была оперативно построена в Ухане.

"Я бы не стал сравнивать вороновскую клинику, мощнейший медицинский центр, с тем, что делалось в Ухане. Это совершено разные вещи, там возводились временные строения, которые мы возводим за две, три недели. А мы построили полноценную клинику, высокотехнологичную, построенную по требованиям стандарта инфекционной больницы", - сказал столичный градоначальник.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Сергей Собянин коронавирус

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