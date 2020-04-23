Собянин заявил о дефиците медоборудования для инфекционных больниц в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти столкнулись с дефицитом медтехники при оснащении новой инфекционной больницы в поселении Вороновское, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) он сообщил, что в дефиците все, а особенно аппараты искусственной вентиляции лёгких, аппараты реанимации, "специфические аппараты, требующиеся для борьбы с коронавирусом".

По его словам, оснащением больниц власти занимаются в ежедневном режиме с различными министерствами и бизнес структурами, которые имеют контакты в Китае или других странах.

Как подчеркнул Собянин, новая инфекционная больница в Вороновском выше уровнем, чем та, которая была оперативно построена в Ухане.

"Я бы не стал сравнивать вороновскую клинику, мощнейший медицинский центр, с тем, что делалось в Ухане. Это совершено разные вещи, там возводились временные строения, которые мы возводим за две, три недели. А мы построили полноценную клинику, высокотехнологичную, построенную по требованиям стандарта инфекционной больницы", - сказал столичный градоначальник.