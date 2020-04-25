Один из главных дипломатов РПЦ заразился коронавирусом

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил в фейсбуке, что он заразился коронавирусом. По его словам, больны также некоторые сотрудники его прихода и прихожане.

"Дорогие друзья, должен сообщить вам, что вчера получил результат анализа на вирус COVID-19, который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат - положительный, то есть вирус есть", - написал отец Николай.

Он отметил, что чувствует себя "вполне удовлетворительно", благодарит бога и желает всем не болеть.

"Болеют, в том числе и довольно тяжело, некоторые сотрудники нашего прихода и прихожане. А другие уже выздоравливают", - добавил священник, который также является настоятелем храма Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Недавно эта церковь была закрыта на карантин. Перспективы возобновления богослужений, по словам настоятеля, пока неясны.

В этой ситуации отец Николай предложил прихожанам встретиться в это воскресенье на онлайн-конференции в Zoom. Священник пошутил, что "чай придется принести с собой".

Протоиерей Николай Балашов - один из ведущих дипломатов Русской православной церкви, в сферу его деятельности входит, в частности, взаимодействие РПЦ с другими Православными церквами мира.