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РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион негативно отозвался о решении некоторых верующих в Москве пойти на пасхальную службу вопреки призыву патриарха молиться дома во избежание заражения коронавирусом.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" он заявил, что призывы патриарха игнорировать нельзя.

"И когда некие священники в Москве распространяли видеоролики, говоря о том, что призыв патриарха - это всего лишь его пожелание: вы можете прислушаться, а можете не прислушаться (...), то я с этими благоглупостями категорически не согласен", - заявил митрополит.

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Он напомнил, что в данном случае речь идет о спасении жизни людей.

Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.

"Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом: священники пускай совершают богослужения, певчие пускай поют в храме, свечницы пускай расставляют свечи, сторожа пускай открывают и закрывают храмы, когда это необходимо, а полиция пускай занимается своим делом - отслеживает нарушителей карантина", - сказал митрополит, добавив, что не следует препятствовать полиции "исполнять свое дело".

РПЦ коронавирус

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