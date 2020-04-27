В Гидрометцентре посоветовали москвичам не ждать потепления к 1 мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В последние дни апреля в столичном регионе погода будет неустойчивой: понедельник и вторник будут прохладными, но сухими, а в среду ожидаются дожди и сильный ветер. К 1 мая заметного роста потепления ждать не стоит, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас в европейской части России, где погоду определяют воздушные потоки с севера, температура ниже нормы на 2-3 градуса.

"В ближайшие два дня, 27 и 28 апреля, в Московском регионе ночные температуры около нуля, днем плюс 10-11 градусов. Существенных осадков не ждем. Но уже в среду будет заметное изменение циркуляции", - предупредил эксперт.

29 апреля, в центр Европейской России придут насыщенные влагой воздушные массы с запада - северо-запада, они принесут немного более теплый воздух, облачность и осадки.

В среду днем ожидается плюс 11-13 градусов, будет облачно, дождливо. При прохождении атмосферного фронта через столичный регион ожидается усиление ветра до 15-20 м/c.

Дальнейший прогноз, предупредил Вильфанд, пока неточный - в расчетах слишком много неопределенности.

Предварительные данные показывают, что после дождливой среды в четверг давление в Московском регионе начнет расти (на 7-10 мм рт. ст.), и погода несколько улучшится: ночью около нуля и без осадков, днем +9...+11 градусов, переменная облачность, возможен небольшой дождь. День, вероятно, будет ветреным, с порывами до 15 м/c.

В пятницу, 1 мая, предварительно ожидается очередная смена погоды. Ветер сменится на восточный - северо-восточный, вероятен дождь. Дневные температуры даются в широком диапазоне от +7 до +12, ночью +1...+6. Прогноз на субботу, 2 мая, также предварительный: вероятнее всего, осадки к этому моменту прекратятся, днем может выглянуть солнце, а температура может немного подрасти.

Более точный прогноз на начало мая будет выпущен 30 апреля, когда у метеорологов будет больше данных о параметрах изменений в атмосфере, которые ожидаются в среду, 29 апреля, добавил Вильфанд.