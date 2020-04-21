Роспотребнадзор рекомендовал парикмахерам обслуживать клиентов в респираторе и тапочках

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует салонам красоты, парикмахерским и другим подобным предприятиям сферы услуг обслуживать клиентов, надевая на себя сразу несколько средств защиты.

Сотрудникам салона следует носить не только маску, но и "средства индивидуальной защиты IV типа". В соответствии с документом, это "пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли". Соответствующие рекомендации ведомства для профилактики COVID-19 подписаны главой Роспотребнадзора, главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой 21 апреля.

Согласно документу, копию которого предоставили в пресс-службе ведомства, обслуживать посетителей можно только по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между клиентами, чтобы исключить контакты. Ожидать своей очереди можно только снаружи салона или парикмахерской, а если образовались очереди на входе, то нужно организовать полутораметровую дистанцию между желающими сделать стрижку или побриться.

Оказывать услуги каждому посетителю следует в отдельном кабинете, при этом принимать пищу нельзя никому - ни парикмахерам, ни клиентам. Отдельно упомянуто, что нужно исключить для посетителей "чай, кофе и т.д.".

Кроме того, действуют и общие меры по профилактике COVID-19, в частности, контроль температуры работников и временное отстранение от работы людей из групп риска (в том числе старше 65 лет), регулярное мытье рук, частая уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание помещений.

В рекомендациях не указан срок их действия. Таким образом, если региональные власти разрешат работу учреждений сферы услуг (запрет существует, например, в Москве), парикмахерские и салоны должны будут применять новый документ в работе для профилактики коронавирусной инфекции.