Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

В подмосковном Щелково задержали трех полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Служебная проверка проводится по факту задержания в подмосковном Щелково троих полицейских по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления полиции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов на улице Авиационной задержан сотрудник патрульно-постовой службы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что во время личного досмотра и по адресу проживания подозреваемого полицейские нашли и изъяли полимерные пакеты с мефедроном общим весом 50 грамм.

"В ходе дальнейших мероприятий установлена причастность к противоправным действиям еще двоих сотрудников Муниципального управления МВД "Щелковское"", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент в отношении подозреваемых следственными органами принято процессуальное решение. "По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - отметили в полиции.

Кроме того, по данным управления, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что наркотические средства сбывались задержанными через канал в "Телеграме". Часть фотографий тайников с закладками была обнаружена на телефоне одного из полицейских при задержании.

Московская область Щелково

Новости

Бюджет Москвы недополучит до 600 млрд руб. из-за ограничений в связи с коронавирусом

Бюджет Москвы недополучит до 600 млрд руб. из-за ограничений в связи с коронавирусом

Москвичам необходимо успеть продлить рабочий пропуск до 4 мая

Москвичам необходимо успеть продлить рабочий пропуск до 4 мая

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Пандемия коронавируса

Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

Умер духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Пропускной режим для поездок по Москве продлили до 11 мая

Почти 8 тыс. пациентов в неинфекционных стационарах Москвы проверили на COVID-19

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве опустилась до 6-дневного минимума

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');