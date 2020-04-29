В подмосковном Щелково задержали трех полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Служебная проверка проводится по факту задержания в подмосковном Щелково троих полицейских по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления полиции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов на улице Авиационной задержан сотрудник патрульно-постовой службы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что во время личного досмотра и по адресу проживания подозреваемого полицейские нашли и изъяли полимерные пакеты с мефедроном общим весом 50 грамм.

"В ходе дальнейших мероприятий установлена причастность к противоправным действиям еще двоих сотрудников Муниципального управления МВД "Щелковское"", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент в отношении подозреваемых следственными органами принято процессуальное решение. "По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - отметили в полиции.

Кроме того, по данным управления, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что наркотические средства сбывались задержанными через канал в "Телеграме". Часть фотографий тайников с закладками была обнаружена на телефоне одного из полицейских при задержании.