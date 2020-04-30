Москва выделит 1,3 млрд рублей на поддержку крупной промышленности

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы выделила 1,3 млрд рублей на субсидии крупным промышленным предприятиям субсидии на сумму 1,3 млрд рублей, сообщил оперативный штаб по экономическим вопросам.

"Эти деньги можно потратить только на конкретные цели: до 200 млн рублей на проценты по кредитам, до 100 млн рублей на расходы на лизинг, до 100 млн рублей - на присоединение к инженерным системам", - предупредили чиновники.

Подать заявку на получение субсидий можно через сайт investmoscow.ru до 30 сентября.