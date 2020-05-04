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Студентам-медикам пообещали до 175 тыс. руб. за работу с пациентами с COVID-19 в Москве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Столичные больницы, где лечат коронавирус, принимают на работу и практику студентов медвузов с зарплатой до 175 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей. Соответствующий приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, по предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики.

"Им предлагается на выбор несколько вариантов работы - пройти практику в столичных медицинских учреждениях или трудоустроиться на должность младшего медицинского или среднего медицинского персонала. Студенты будут направлены департаментом здравоохранения Москвы в один из стационаров города, в котором есть необходимость в дополнительных специалистах", - сказали в пресс-службе.

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