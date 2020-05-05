Коломна стала лидером по Подмосковью по выявленным за сутки новым случаям COVID-19

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Коломне за последние сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает во вторник региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом муниципалитет стал лидером по суточному приросту выявленных новых случаев заболевания.

Всего в Коломне 387 заболевших COVID-19.

По последним данным штаба, на втором месте по числу новых заболевших находится Балашиха, здесь за день тесты показали положительный результат у 56 человек, на третьем месте - Красногорск, где выявили 42 заболевших.

На первом месте по общему числу заболевших в Подмосковье находится Одинцово (888), Красногорск (799), Королёв (778).

Единичные случаи заболевания по прежнему зафиксированы в Лотошино (8), Пущино (4), Звездном городке (1).

Всего за день в Московской области зарегистрировано 822 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших в регионе составило 15 761 человек.