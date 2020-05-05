В Подмосковье отметили пока высокий уровень госпитализации пациентов с COVID-19

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Подмосковья отмечают, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе пока остается высоким.

Соответствующий вопрос обсуждался на селекторном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В сообщении по итогам совещания уточняется, что количество инфекционных коек в регионе власти считают необходимым продолжать увеличивать.

Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье планируют создать более 18 тыс. коек для больных COVID-19, в том числе, два больших госпиталя развернут на территории парка "Патриот" и в "Крокусе Экспо" на 1,5 тыс. мест каждый.

Всего за день в Московской области было зарегистрировано 822 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших в регионе составило 15 761 человек.