В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 905 до 956, скончался еще 51 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в четверг.

"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено 92 676 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 9227 пациентов.