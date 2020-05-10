Еще 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - За сутки в Москве скончались еще 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве за все время эпидемии увеличилось с 1068 до 1124.

По состоянию на утро воскресенья, в столице было подтверждено 109 970 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 790 человек. За последние сутки в Москве выявлен 5551 новый заболевший.

В Москве и области из-за распространения коронавирусной инфекции по 31 мая продлено действие режима самоизоляции и пропускного режима. Также с 12 мая жители столичного региона обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.