В Москве отменили штрафы за ошибку в номере автомобиля при привязке к пропуску

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта Москвы приняли решение отменить штрафы водителям, которые ошиблись в номере автомобиля при привязке к цифровому пропуску.

"Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания - за малозначительностью", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

Как отметили в департаменте, "никакой цели сбора штрафов нет".

"Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков - не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску: в нашем чат-боте @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Вы также можете заполнить заявление на отмену штрафов в электронном виде на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru", - добавили в пресс-службе.