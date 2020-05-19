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Несколько судей Мосгорсуда заразились коронавирусом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Несколько судей и сотрудников Мосгорсуда заболели новой коронавирусной инфекцией, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она уточнила, что заболели два федеральных судьи и два сотрудника аппарата. Заболевшие судьи работают в уголовной и гражданской коллегиях.

"Все заболевшие находятся на самоизоляции, они проходят лечение дома и уже идут на поправку", - сказала представитель Мосгорсуда агентству.

Вирус у них выявили в ходе майских праздников, поэтому они не контактировали с работающими сотрудниками.

Она отметила, что в Мосгорсуде, согласно предписаниям Роспотребнадзора, проводится постоянная дезинфекция здания, а также соблюдаются все меры по поддержанию нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки.

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