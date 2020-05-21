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Кровь на антитела по случайной выборке бесплатно сдали более 27 тыс. москвичей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жителям Москвы направлено уже порядка 300 тысяч приглашений пройти бесплатное лабораторное исследование (скрининг) по крови из вены для выявления иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы в четверг.

"Пришли и сдали анализ - более 27 тыс. человек, записано еще порядка 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Москве началось 15 мая. Используется ИФА-метод (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (иммуноглобулины М, маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (иммуноглобулины G, маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

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"Пока принять участие в скрининге можно только по приглашению. Участники определяются методом случайной выборки среди всех возрастных групп и городских административных округов. Жителям, выбранным для исследования, приходит смс или e-mail. Тем, у кого подтвержден коронавирус, как и тем, кто болен ОРВИ, такие приглашения не приходят", - говорится в разъяснении департамента.

Всего, по данным властей, с начала применения метода ИФА уже проведено более 235 тыс. исследований, в том числе более 18 тыс. тестов - для пациентов нековидных отделений стационаров.

"Москва также дополнительно обеспечивает проведение ИФА-тестов пациентам медицинских организаций Московской области - до 10 тыс. исследований в сутки. На сегодня для них проведено уже более 15 тыс. тестов", - отмечают в департаменте.

Кроме того, по информации департамента, на сегодняшний день в Москве сделано более 1,7 млн ПЦР-тестов.

Мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщил в четверг, что сдать тесты на антитела к коронавирусу в Москве с 27 мая сможет любой желающий.

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