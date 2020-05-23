За последние сутки в Москве после коронавируса выздоровели более 3,8 тыс. человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки выздоровел ещё 3831 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

Общее количество москвичей, поправившихся от инфекции, увеличилось до 47413.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве скончались 67 пациентов с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 1924.

По состоянию на утро пятницы, в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 158 тысяч, увеличившись за сутки на 2 988 новых случаев.