Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство экологии Подмосковья провело обследование Москвы-реки в Красногорске, где было обнаружено пятно неизвестного происхождения сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Отрабатываются версии причины загрязнения, от незаконного слива сточных вод в реку до сброса топлива с корабля", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.

Были установлены боновые заграждения, угрозы дальнейшего распространения радужной пленки по водной поверхности нет. Пятно засыпано нефтепоглощающим сорбентом.

Работы по устранению разлива спасателями будут продолжаться 24 мая.