Прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала в подмосковной Черноголовке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура заинтересовалась фактом вандализма в отношении обелиска павшим воинам в Черноголовке Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями в интернете об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" представитель Мособлпрокуратуры Марина Каурова.

По ее словам, из опубликованных материалов следует, что неизвестный мужчина разломал венок, выполненный в форме звезды, и растоптал цветы, возложенные к памятнику.

Соответствующий видеоролик с камер наблюдения размещен в сети.

Провести проверку поручили Ногинской городской прокуратуре.