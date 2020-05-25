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Рекордное число москвичей проигнорировали режим самоизоляции в понедельник днем

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Количество жителей Москвы, соблюдающих самоизоляцию, критически мало, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 понедельника, 25 мая, составил 1,8. Это новый столичный антирекорд в дневное время.

Значение 1,8 ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

25 мая утром москвичи также побили антирекорд по нарушениям режима самоизоляции (по данным на 9 утра понедельника он составил 2,2).

Накануне, 24 мая, в 15:00 индекс был равен 3,3. При этом на прошлой неделе, 18 мая, уровень самоизоляции в понедельник днем впервые пересек средний показатель и опустился до 2,1.

Ранее отмечалось, что 18 мая индекс был равен 2,0 и стал рекордно низким в рамках дневной статистики самоизоляции москвичей за весь период введенных ограничений и продержался на этой отметке вплоть до 21 мая.

В городах Подмосковья, по данным "Яндекса", к этому часу также отмечается средний и ниже среднего уровень самоизоляции. Так, индекс варьируется от 2,4 в Лобне и Железнодорожном, до 1,0 - в Котельниках, который также стал самым низким за весь период самоизоляции в регионе.

"Индекс самоизоляции", ограничения по коронавирусу и ослабления режима

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

С понедельника в столице возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" из 130, работающих в городе. Работа услуг каршеринга в Москве также возобновляется с 25 мая, но машину можно будет взять в аренду минимум на 5 дней.

С сегодняшнего дня в Подмосковье возобновили работу офисы МФЦ, офисы продаж квартир, автомобилей, также снова доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

В Московской области действует масочный режим, введены штрафы за отсутствие масок в общественных местах. С 23 мая в регионе был отменен пропускной режим. При этом жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома на самоизоляции до 31 мая.

Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Индекс самоизоляции Яндекс Москва Коронавирус

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