Вечерний "индекс самоизоляции" в Москве снизился до отметки 3,5

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Все меньше москвичей остаются дома в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 3,5. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,9. При этом на прошлой неделе 18 мая уровень самоизоляции вечером в понедельник поднялся до 4,0.

Ранее отмечалось, что 25 мая утренний и дневной показатели самоизоляции москвичей достигли рекордно низких показателей - 2,2 и 1,8, соответственно.

По данным "Яндекса", в некоторых городах Подмосковья отмечается высокая доля домоседов: во Фрязино (3,8), Щелково (3,8), Электростали (3,8), Лыткарино (3,8) и Воскресенске (3,8).

При этом наиболее многолюдно этим вечером на улицах Котельников (2,8).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Коронавирусные ограничения в Москве и области

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие режима самоизоляции и цифровых пропусков в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице обязательно носить маски и перчатки при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

С понедельника в столице возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" из 130, работающих в городе. Работа услуг каршеринга в Москве также возобновляется с 25 мая, но машину можно будет взять в аренду минимум на пять дней.

В Подмосковье с понедельника возобновили работу офисы МФЦ, офисы продаж квартир, автомобилей, также снова доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

В Московской области действует масочный режим, введены штрафы за отсутствие масок в общественных местах. С 23 мая в регионе был отменен пропускной режим. При этом жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома на самоизоляции до 31 мая.