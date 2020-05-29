В одном из помещений станции метро "Выхино" произошел пожар
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Небольшой пожар произошел в служебном помещении на станции метро "Выхино", находящемся на поверхности, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.
К настоящему времени огонь ликвидирован. Площадь пожара составила 15 кв. м.
"Горело помещение в отдельно стоящем одноэтажном здании", - уточнили в главке.
Информированный источник сообщил, что причиной пожара могла стать неисправность проводки или человеческий фактор.