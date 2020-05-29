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В Подмосковье задержали женщину, бросившую своего новорожденного сына на улице

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Подмосковье женщину, бросившую на улице своего новорожденного сына. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального управления полиции Татьяна Петрова.

Сотрудниками ОМВД России по Талдомскому району задержана 34-летняя гражданка одной из республик Средней Азии. Ее подозревают в том, что оставила новорожденного ребенка в опасности.

Новорождённый мальчик был обнаружен в хозяйственной сумке на улице между гаражами вблизи деревни Дубровки.

По данному факту дознавателем Отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

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