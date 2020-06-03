Поезда на участке Филевской линии метро возобновили движение после 50 минут перерыва

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Около 50 минут понадобилось для восстановления движения поездов на Филевской линии метро из-за упавшего дерева днем в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Работы по удалению дерева с путей продолжались с 11:40 до 12:30, в настоящее время движение поездов на ветке входит в график", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного метрополитена в 12:31 подтвердили факт полного восстановления движения на Филевской линии.

Ранее сообщалось, что из-за упавшего дерева было прервано движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская".