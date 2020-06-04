В "Домодедово" начали тестировать на коронавирус и антитела к нему

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В "Домодедово" все желающие смогут сдать анализ на антитела к COVID-19, результаты будут готовы в течение 1-4 рабочих дней, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного аэропорта в четверг.

"Теперь в медпункте аэропорта все желающие смогут пройти тестирование на антитела к COVID-19", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что медперсонал проводит забор анализов в специализированных средствах защиты, а медкабинет дезинфицируют после посещения каждого пациента. "Также в медпункте можно сдать анализ на коронавирусную инфекцию (метод ПЦР)", - отметили в пресс-службе.

Ранее о проведении тестов на COVID-19 сообщала пресс-служба аэропорта "Шереметьево".