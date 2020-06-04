Участок ЦКАД от Можайского шоссе до Новой Риги откроют до конца июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского шоссе до Новой Риги будет открыт до конца июня, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Участок ЦКАД поедет в июне! Сегодня провели еженедельный штаб по магистрали! Есть хорошие новости: участок трассы от Можайки до Новой Риги на V пусковом комплексе будет открыт уже в этом месяце! Работы находятся на завершающей стадии", - написал Хуснуллин в своем твиттере в четверг.

Он отметил, что по другим участкам на штабе были разобраны все проблемные объекты.

"Дал поручение проводить еженедельные объезды трассы. Сам тоже буду стараться выезжать на объект", - пояснил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что открыть ЦКАД планируется до конца этого года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным "Автодора", ее протяженность составит 336,456 км (ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км и пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км).

Четырехполосная трасса пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам ("Малая" и "Большая" бетонка) и должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Дорога пройдет в обход крупных населенных пунктов столичного региона и соединит основные вылетные магистрали - Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами построят 22 многоуровневые транспортные развязки, также предполагается строительство 72 мостов и 145 путепроводов - всего 239 сооружений.

В конце июня прошлого года правительство РФ продлило срок строительства ЦКАД до 2021 года (изначально завершение работ было намечено на 2019 год). Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018-го на 2020 год, а стоимость проекта выросла до 315,864 млрд рублей.