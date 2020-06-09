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Почти 60 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2970 до 3029, скончались еще 59 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сказал представитель штаба.

По последним данным, в столице выявлено более 197 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 104 тысяч человек.

Москва коронавирус COVID-19

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