Московские суды с 9 июня вернутся к прежнему режиму работы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Московские суды со вторника, 9 июня, возобновят работу в полном объеме, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"С 9 июня 2020 года отменяются ранее действовавшие ограничения в режиме работы Московского городского суда, районных судов, мировых судей Москвы, а именно все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии расписанием, а также возобновляется доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, с учетом требований по соблюдению социальной дистанции", - сказала Солопова в понедельник.

Она отметила, что допуск в здания судов не ограничен для лиц, не являющихся участниками, "но возможен только при наличии масок и перчаток, и сохранены требования по соблюдению социальной дистанции". Солопова добавила, что посетителя в здание суда пустят только после того, как измерят ему температуру.

Из-за ситуации с COVID-19 российские суды по указанию Верховного суда РФ вводили ограничения в своей работе с середины марта.