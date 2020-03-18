Российские суды из-за COVID-19 приостановят рассмотрение дел

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, исключение будет сделано для безотлагательных процессов, сообщает Верховный суд.

Такими делами являются, в частности, процессы об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, а также в порядке приказного, упрощенного производства.

В связи с угрозой распространения коронавируса также будет ограничен доступ посетителей, не являющихся участниками судебных процессов.

Всем судам при наличии технической возможности рекомендовано инициировать рассмотрение дел с использования систем видеоконференц-связи.

Кроме того, на указанный период в судах будет приостановлен личный прием граждан. При этом посетителям рекомендовано подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России.