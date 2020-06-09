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В Подмосковье возбудили уголовное дело против вора в законе Васи Бандита

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье возбудили против вора в законе Игоря Кокунова (Вася Бандит) уголовное дело о верховенстве в преступной среде. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ)", - сказала Врадий во вторник "Интерфаксу". Статья 210.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Она уточнила, что дело возбуждено по материалам уголовного розыска регионального главка МВД. С подозреваемым работают следователи, проводятся обыски и иные следственные действия.

По данным следствия, с 1993 года за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии – вор в законе, с криминальным прозвищем Вася Бандит, неоднократно судимого за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

"Как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, он, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов, с 1993 года осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в воровских сходках с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов", - сказала Врадий.

По ее словам, в процессе преступной деятельности криминальный авторитет и участники возглавляемых им преступных сообществ "с целью финансирования своей преступной деятельности совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывал нелегальный бизнес".

Московская область Игорь Кокунов Вася бандит

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