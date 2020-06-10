Прокуроры проследят за домашним арестом Ефремова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий тех, кто отвечает за исполнение решения суда о домашнем аресте для актера Михаила Ефремова. Об этом сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований по контролю за тем, как артист будет соблюдать наложенные на него ограничения, поручено прокуратуре Центрального административного округа столицы.

Таганский суд 9 июня поместил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Он признал вину.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон курьера службы доставки. Водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в больнице от кровопотери.

Актера задержали на месте ДТП. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Его отпустили под подписку о невыезде. После смерти пострадавшего в столкновении возбужденное на актера уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью.