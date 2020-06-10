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Прокуроры проследят за домашним арестом Ефремова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий тех, кто отвечает за исполнение решения суда о домашнем аресте для актера Михаила Ефремова. Об этом сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований по контролю за тем, как артист будет соблюдать наложенные на него ограничения, поручено прокуратуре Центрального административного округа столицы.

Таганский суд 9 июня поместил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Он признал вину.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон курьера службы доставки. Водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в больнице от кровопотери.

Актера задержали на месте ДТП. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Его отпустили под подписку о невыезде. После смерти пострадавшего в столкновении возбужденное на актера уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Москва МВД Михаил Ефремов прокуратура Москвы Таганский суд

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