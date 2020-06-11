В Москве 12 из 48 КТ-центров "выйдут из работы" с коронавирусом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Двенадцать перепрофилированных для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус КТ-центров возвращаются к обычной работе, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как заявила Ракова журналистам в четверг, пандемия в столице отступает, поэтому "у нас уже нет необходимости в таком объеме структуру использовать под коронавирус". "Мы видим, что потребность в КТ-центрах для диагностики пневмонии сократилась в два раза. Поэтому 12 КТ-центров выходят из работы с инфекцией и возвращаются к своему нормальному ритму жизни", - пояснила заммэра.

По ее словам, в случае необходимости они будут работать круглосуточно, чтобы проверить пациентов, вынужденных из-за пандемии отложить свой поход на исследование.

"Период работы КТ-центров будет расширен вплоть до круглосуточного времени работы, если этого потребует спрос населения. У нас был из-за пандемии в апреле-мае отложенный спрос по этой диагностике ", - сказала заммэра.

В Москве на текущий момент круглосуточно работают 48 КТ-центров.